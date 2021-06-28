Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень - з 28 червня по 4 липня - почнеться з свят, тому робочого настрою не очікується. У багатьох знаків Зодіаку, настрій буде піднесеним і тільки в середині тижня позначиться тяга до стабільності, повідомляє Страна.ua.

Тиждень буде цілком миролюбним, з середини періоду з'явиться необхідність в дисципліні.

Овен (21.03 - 20.04)

Тиждень буде наповнений клопотами. Не давайте втягнути себе в конфлікти по роботі. Довіряйте тільки перевіреним контактам, не відчиняйте душу незнайомцям і стороніться бездумних витрат. Приділіть увагу родині і домашнім улюбленцям, подбайте про здоров'я.

Телець (21.04 - 21.05)

Намагайтеся не відволікатися на дрібні неприємності побутового плану. Цей тиждень подарує можливість відновити важливі знайомства. Друзі допоможуть позбутися негативних емоцій. До вихідних ви можете отримати осяяння і раптово просунутися по службі.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Сприятливий тиждень для експериментів із зовнішністю і іміджем. Однак зірки закликають вас бути обережними з побутовою технікою. В кінці тижня можете дозволити собі подорожі, якщо ретельно прорахуєте всі майбутні витрати.

Рак (22.06 - 22.07)

Чудовий тиждень для того, щоб знайти спільну мову з керівництвом і організувати кілька пам'ятних вечорів своїм рідним. Попереду багато роботи, але до вихідних ви отримаєте винагороду за виконану працю.

Лев (23.07 - 23.08)

На цьому тижні вірогідні напружені відносини в сім'ї, тому намагайтеся контролювати емоції. Довіртеся своїй інтуїції. Вона підкаже рішення поточних проблем. Краще не давайте другий шанс тим людям, в кому одного разу встигли розчаруватися.

Діва (24.08 - 23.09)

Тиждень буде вдалим, щоб налагодити відносини з рідними. Тільки постарайтеся не квапити події і уникайте авантюрних пропозицій. Приємні сюрпризи очікують вас у другій половині тижня. А на вихідних багато з почутого може виявитися брехнею, фільтруйте інформацію.

Ваги (24.09 - 23.10)

Гарний тиждень, щоб спланувати своє майбутнє і приділити час своїм хобі. Вірогідні романтичні побачення і поява в житті нового члена сім'ї. Намагайтеся проводити більше часу згідно зі своїми бажаннями, а не вимогами і потребами оточуючих.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Сприятливий день для покупок, оформлення страховок, кредитів або депозитів. Є маса можливостей для добрих починань. Організуйте свій час так, щоб вистачало на роботу й особисте життя. Зараз вам важливо розвиватися у всіх аспектах свого життя.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Ви можете отримати несподівані кар'єрні пропозиції, але пам'ятайте, що надмірна ініціативність на роботі буде зайвою. Не демонструйте оточуючим свій характер, радьтеся з рідними, аналізуйте свій минулий досвід.

Козоріг (22.12 - 20.01)

Сприятлива тиждень для наведення порядку в документах, роздумів про майбутнє, відвідування перукарні і косметолога. На роботі важливо взяти ініціативу в свої руки. Наприкінці тижня вам може крупно повезти в азартних іграх.

Водолій (21.01 - 20.02)

Сьогодні вдалий день для вирішення поточних робочих питань, досягнення поставленої мети. Утримайтеся від фінансових авантюр і шукайте натхнення в спілкуванні. Приділяйте час потребам колег, якщо не хочете налаштувати їх проти себе.

Риби (21.02 - 20.03)

Не найбільш вдалий тиждень для налагодження старих відносин і пригадування колишніх образ. Вам потрібно з головою зануритися в роботу, а не спогади. Тоді тиждень принесе кар'єрні перспективи. Не зациклюйтеся на негативних моментах, щоб не пропустити щось хороше.