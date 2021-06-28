Курс валют НБУ на 28 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 28 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 июня, остается стабильным на уровне 27.46 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.79 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.80 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 38.19 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.90 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.25 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 28 июня 2021 года.