Магнітні бурі в липні 2021: фахівці назвали найнебезпечніші дати

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Багато людей в дні бурі відчувають слабкість і нездужання. Найбільше впливу сонячної активності схильні метеозалежні та літні люди, а також вагітні жінки, повідомляє УНИАН.

Коли в липні очікуються магнітні бурі

За прогнозом фахівців сонячної лабораторії ФІАН, в липні очікуються дві магнітні бурі. Перший сплеск буде в неділю 4 липня, другий - у понеділок і вівторок 12 і 13 липня. Магнітні сплески будуть середньої сили, однак можуть вплинути на метеозалежних людей.

Вплив магнітної бурі на здоров'я

У період магнітної бурі можуть виникати головний біль, біль у м'язах і суглобах, запаморочення, нудота, слабкість, сонливість, скачки артеріального тиску, загострення хронічних і серцево-судинних захворювань.

Щоб захиститися від негативного впливу сонячних сплесків, за кілька днів до небезпечної дати варто дотримуватися правил здорового способу життя.