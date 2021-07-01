Магнітні бурі в липні 2021: фахівці назвали найнебезпечніші дати
Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Багато людей в дні бурі відчувають слабкість і нездужання. Найбільше впливу сонячної активності схильні метеозалежні та літні люди, а також вагітні жінки, повідомляє УНИАН.
Коли в липні очікуються магнітні бурі
За прогнозом фахівців сонячної лабораторії ФІАН, в липні очікуються дві магнітні бурі. Перший сплеск буде в неділю 4 липня, другий - у понеділок і вівторок 12 і 13 липня. Магнітні сплески будуть середньої сили, однак можуть вплинути на метеозалежних людей.
Вплив магнітної бурі на здоров'я
У період магнітної бурі можуть виникати головний біль, біль у м'язах і суглобах, запаморочення, нудота, слабкість, сонливість, скачки артеріального тиску, загострення хронічних і серцево-судинних захворювань.
Щоб захиститися від негативного впливу сонячних сплесків, за кілька днів до небезпечної дати варто дотримуватися правил здорового способу життя.
- Виключіть з раціону жирну, смажену, солодку їжу, а також алкоголь і каву. Не слід і палити в цей період.
- Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.
- Приймайте контрастний душ.
- Постарайтеся не нервувати.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.