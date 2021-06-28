Модно або корисно: чи варто переходити на рослинне молоко

Нас оточує величезна кількість трендових продуктів. Які з них данина моді, а які дійсно корисні для нашого організму – завжди потрібно вивчати і розділяти. Останнім часом дуже популярно рослинне молоко - гречане, вівсяне, мигдальне, кокосове, соєве, повідомляє РБК-Україна.

Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла у своєму Instagram, чи дійсно воно набагато корисніше коров'ячого і чи варто повністю перейти на подібні види молока.

Користь в такому продукті дійсно є: За рахунок високого вмісту вітамінів груп В, Н, Е, кальцію, заліза, цинку, міді, кремнію, калію деякі види "немолочного молока" корисні для шкіри і нігтів. Вміщені в цих продуктах вітаміни групи В благотворно впливають на нервову систему. Пити такі напої корисно при безсонні, стресі і хронічній втомі.

Звичайно, у всіх цих напоях міститься рослинний білок, який може замінити тваринний (але тільки частково). Білок в соєвому молоці найбезпечніший. Він добре засвоюється і містить безліч амінокислот. У гречаному немає глютену, що важливо для людей з непереносимістю цього компонента. Різні види напоїв з горіхів володіють фактично всіма властивостями, вітамінами, мінералами і жирами, які містяться в цих горіхах. Звичайно, звичайне молоко можна замінити рослинним.

Проте: такі напої не можуть повністю замінити коров'яче молоко, оскільки в них немає тваринного білка, який містить в собі розчинні форми кальцію, легко засвоювані організмом. Деякі види рослинних аналогів молока в кілька разів жирніше традиційного. Наприклад, кокосовий напій має жирністю 24%, тоді як пастеризоване коров'яче молоко найчастіше 2,5 або 3,6%. Горіхи - один з найсильніших алергенів. Так що споживання напоїв з горіхів може викликати харчову непереносимість.

Важливо: завжди читайте склад, оскільки подібні продукти часто називають "молоком", а в підсумку це виявляється просто солодкий "молочний напій". У складі зустрічаються харчові добавки: консерванти, стабілізатори та емульгатори. Але головне, виробники часто додають цукор.