Погода на 28 червня: грози та сильний вітер

Синоптики прогнозують, що погода в Україні 28 червня обіцяє бути по-справжньому літньою і спекотною, одночасно з цим в деяких регіонах очікуються дощі, грози і сильний вітер.

Так, згідно з прогнозами, максимальна температура повітря в Україні складе +30 градусів. У той же час сонячна погода буде тільки в західних і південних областях країни, іншим пощастить не так сильно.

На заході України синоптики обіцяють, що температура повітря складе приблизно +26 градусів, на Закарпатті +29 градусів. Опадів не очікується.

На півдні країни буде спекотно і без опадів, тільки в Криму можливі опади. Температура сягатиме +30 градусів.

На сході і в центрі України будуть грози. У Донецькій і Луганській області температура коливатиметься від +28 до + 30.

Жителів столиці також чекають дощі, температура може досягти +26 градусів.