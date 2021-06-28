Москва посилює карантинні обмеження

З понеділка, 28 червня, Москва знову посилює карантин. Кафе і ресторани в російській столиці повинні приймати тільки тих відвідувачів, у яких є QR-коди, що підтверджують наявність "захисту від коронавірусу, повідомляє Страна.ua.

QR-коди, що дозволяють відвідувати заклади громадського харчування, видаватимуть москвичам, щепленим від коронавірусу, або тим, що перехворіли Cоvid-19 протягом півроку або особам,які мають негативний результат ПЛР-тесту, дійсний протягом трьох днів. При цьому ніякі паперові довідки або сертифікати прийматися не будуть.

В рамках посилення карантину організації Москви з сьогоднішнього дня повинні перевести 30% співробітників (без урахування щеплених) на віддалену роботу. Також перекладу на віддалену роботу підлягають всі співробітники старше 65 і люди з хронічними хворобами.