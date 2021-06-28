У Китаї створили офіс серед гір

Пандемія COVID-19 зробила віддалену роботу повсякденністю. Працівники відчули смак робочого процесу у неймовірних локаціях, повідомляє 24 Канал.

Нове місце роботи для себе створила команда фірми дизайну інтер'єрів JCD. Чудовий простір спонукатиме працівників до творчих процесів.

Загальна площа проєкту складає 200 квадратних метрів. Будівля розташована у мальовничій сільській місцевості, яка дарує чудові краєвиди.

Локація офісу просто казкова / Фото Archdaily

На думку команди, віддаленість від міста жодним чином не вплине на амбіції компанії. Навпаки, завдяки спокою та натхненному середовищу працівники зможуть працювати більш творчо та продуктивно.

Природа буквально стукає у двері / Фото Archdaily

Компанія реорганізувала двоповерховий будинок, зменшивши відстань між різними просторами та додавши кожному з них функціональності. Перший поверх призначений для зустрічей та творчих демонстрацій, в той час як основний робочий процес буде відбуватися на другому поверсі.

Також працівникам виділили кімнату відпочинку, де вони можуть поринути у роздуми або подрімати.