Колумбія дасть нагороду за інформацію про напад на вертоліт президента

Колумбія запропонувала винагороду в розмірі 3 млрд песо ($796 тис.) за інформацію про напад на вертоліт президента, повідомляє Интерфакс-Украина.

Президент Колумбії Іван Дуке наближався до аеропорту Кукута недалеко від кордону з Венесуелою в п'ятницю, коли невідомі обстріляли його вертоліт. На борту також були міністр національної оборони Дієго Мілано і глава МВС Колумбії Даніель Паласіос.

На світлинах, опублікованих пізніше, було видно кульові отвори в несучому гвинті і хвості вертольота. На щастя, ніхто на борту не постраждав.

Національна поліція тим часом оголосила, що вони знайшли дві гвинтівки в районі Кукута - АК-47 і гвинтівку калібру 7,62, які, як вони вважають, були використані під час нападу.

З кінця квітня в Колумбії почалися протести після підвищення податків на паливо, комунальні послуги та заробітну плату. На тлі протестів пішов у відставку міністр фінансів і державних кредитів Колумбії Альберто Карраскілья.