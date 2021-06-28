Стало відомо, скільки Пенсійний фонд недоотримав за роки окупації ОРДЛО

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей із серпня 2014 року по травень 2021-го склали 141 млрд грн, повідомляє Деловая столица.

За її словами, розрахункова сума пенсійних виплат за період із серпня 2014 року по жовтень 2020-го складає майже 900 млрд грн. Але, вказує Лазебна, міністерство не знає, "чи ті люди живі, де вони, хто вони".