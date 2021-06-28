Стало відомо, скільки Пенсійний фонд недоотримав за роки окупації ОРДЛО

Стало відомо, скільки Пенсійний фонд недоотримав за роки окупації ОРДЛО

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей із серпня 2014 року по травень 2021-го склали 141 млрд грн, повідомляє Деловая столица.

За її словами, розрахункова сума пенсійних виплат за період із серпня 2014 року по жовтень 2020-го складає майже 900 млрд грн. Але, вказує Лазебна, міністерство не знає, "чи ті люди живі, де вони, хто вони".

"От це те, що я казала, що було до війни 1 278 тис. пенсіонерів у Донецькій і Луганській областях. Але ми знаємо й іншу цифру, втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей також за період із серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 млрд грн. Це втрати держави. І людські, і економічні", — зазначила очільниця Мінсоцполітики.

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