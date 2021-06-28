У Черкаській області від удару блискавки загинули люди

У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули двоє людей. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Близько 18:00 неділі надійшов виклик, що в с.Софіївка Черкаського району за школою блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилося три людини. До місця події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги.

"Як з'ясувалося, всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево" , - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на місці медики виявили, що від поразки блискавки загинув 23-річний чоловік і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики після надання невідкладної допомоги госпіталізували з електротравми після ураження блискавкою. Жінка знаходиться в свідомості.