США привітали Україну з Днем Конституції

Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що прийнята рівно 25 років тому Конституція України стала ключовим моментом у розвитку країни як демократичної і незалежної держави, повідомляє Сегодня.

"Тоді як Україна продовжує слідувати цим шляхом, Сполучені Штати виступають надійним партнером і підтримують її в протистоянні російській агресії та в реалізації програми реформ", – заявила Квін.

Дипломат запевнила, що США продовжать співпрацювати з Україною "для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного і процвітаючого майбутнього".

Нагадаємо, що Конституція України була прийнята другим скликанням Верховної Ради 28 червня 1996 року.