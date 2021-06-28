США привітали Україну з Днем Конституції
Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що прийнята рівно 25 років тому Конституція України стала ключовим моментом у розвитку країни як демократичної і незалежної держави, повідомляє Сегодня.
"Тоді як Україна продовжує слідувати цим шляхом, Сполучені Штати виступають надійним партнером і підтримують її в протистоянні російській агресії та в реалізації програми реформ", – заявила Квін.
Дипломат запевнила, що США продовжать співпрацювати з Україною
"для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного і процвітаючого майбутнього".
Нагадаємо, що Конституція України була прийнята другим скликанням Верховної Ради 28 червня 1996 року.