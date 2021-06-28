Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед грою 1/8 фіналу Євро зі Швецією, яка відбудеться у вівторок в Глазго, заявив, що його команда вже виконала завдання на турнір, а тому психологічно може почуватися розкутою. Будь-який наступний успіх, якщо він буде, варто сприймати як бонус, вважає він, повідомляє Сегодня.

"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з голландцями. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією. Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило сил" , – заявив Шевченко.

"Тож потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього. Ми добилися результату, і зараз у нас розв'язані руки. Все інше буде великим бонусом для нас" , – додав він.

Нагадаємо, що з представників групи C на Євро-2020 продовжує виступ лише збірна України. Раніше Нідерланди програли в 1/8 фіналу Чехії 0:2, і тепер їхньому тренеру Франку де Буру загрожує відставка.