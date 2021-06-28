У Львові створять Центр швидкого реагування поліції
У Львівській області триває реалізація проєкту - Створення системи швидкого реагування на злочини та інші події у Львові.
Про це повідомляє Львівська обладміністрація.
Одним із заходів проєкту є будівництво адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській.
У Центрі працюватимуть досвідчені співробітники зі знанням іноземних мов. Він забезпечуватииме координацію дій з аварійно-рятувальними службами та організаціями, а також вчасно надаватиме необхідну допомогу.