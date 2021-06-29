Швидко і інтенсивно: три важливих секрету жироспалення

Часто ми хочемо схуднути в певній зоні тіла - зігнати боки, зменшити стегна, але щоб груди "залишилася на місці". На жаль, але так не вийде. Зате є хороша новина - жироспалення відбувається рівномірно, якщо дотримуватися трьох головних умов, повідомляє РБК-Украина.

Яких саме - про це розповіла нутриціолог Надія Пахирко на сторінці в Instagram. ⠀

Насправді не існує таких вправ, таблеток, поясів, обгортань та інших чудових засобів, які спалюють жир на якомусь конкретному місці. Все це підступи маркетологів.

Прибрати жир можна лише дотримуючись трьох умов:

1.Дефіцит калорій.

2.Правильний баланс БЖУ.

3.Фізична активність.

Для того, щоб розлучитися із зайвим жиром мало робити вправи. Вам потрібно виконати ще одну важливу умову - витрачати калорій більше, ніж з'їдати.

З'їдаючи свою норму білка щодня, ваша м'язова маса підтримується, не руйнується. Це дуже важливо, адже м'язи навіть в стані спокою витрачають велику кількість енергії. Чим більше у вас м'язів, тим інтенсивніше обмінні процеси, тим швидше йде вага. Тренуючи вправами окремі ділянки тіла, ви зміцнюєте м'язи в цій області.

Вправи дають додаткову витрату калорій, і чим ви серйозніше підходите до тренувань, тим більше витрачаєте калорій, а це прискорює правильне схуднення. Однак жир йде з усього тіла рівномірно. При зниженні ваги, худнути ви будете у всьому тілі: і обличчя і ноги, груди теж будуть втрачати підшкірну жирову клітковину. ⠀

І щоб не отримати в результаті обвислу шкіру і в'яле тіло і втрачене здоров'я, дуже важливо підійти до цих трьох умов грамотно.