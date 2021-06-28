Британія заборонила біржі Binance торгувати криптовалютою
Британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонської Binance Markets на реєстрацію в якості компанії, що здійснює операції з криптовалютою, і попередив, що діяльність Binance Markets і інших компаній групи з торгівлі криптовалютою в країні буде мати незаконний характер, повідомляє Економічна правда.
"Рішення Управління з фінансової поведінки Великобританії (FCA) - одне з найважливіших кроків, зроблених регуляторами світу проти Binance. Біржа до вечора середи повинна підтвердити, що виконала вимоги регулятора", - пише видання.
"Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю в Британії", - заявили в FCA.
"Жодна інша організація Binance Group не має ніякої форми дозволу, реєстрації або ліцензії на здійснення регульованої діяльності в Британії", - додали у відомстві.
Регулятор зобов'язав Binance до середи повідомити на своєму веб-сайті та в соціальних мережах, що Binance Markets не має права здійснювати діяльність в Британії. Вона також повинна забезпечити безпеку і зберігання всіх записів про британських користувачів і проінформувати про це FCA до 2 липня.
"Binance заявив, що для співпраці з регуляторними органами потрібен загальний підхід, і дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань. Там додали, що повідомлення FCA"не має прямого впливу на послуги, що надаються на Binance.com",оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією", - йдеться в повідомленні.
"Binance є одним з найважливіших операторів на швидко зростаючому крипто-ринку, пропонуючи широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, токенами акцій. За даними TheBlockCrypto, минулого місяця він зафіксував обсяги криптовалютніх торгів, еквівалентні 1,5 трлн дол", - додає FT.