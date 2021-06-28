Британія заборонила біржі Binance торгувати криптовалютою

Британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонської Binance Markets на реєстрацію в якості компанії, що здійснює операції з криптовалютою, і попередив, що діяльність Binance Markets і інших компаній групи з торгівлі криптовалютою в країні буде мати незаконний характер, повідомляє Економічна правда.

"Рішення Управління з фінансової поведінки Великобританії (FCA) - одне з найважливіших кроків, зроблених регуляторами світу проти Binance. Біржа до вечора середи повинна підтвердити, що виконала вимоги регулятора", - пише видання.

"Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю в Британії", - заявили в FCA.

"Жодна інша організація Binance Group не має ніякої форми дозволу, реєстрації або ліцензії на здійснення регульованої діяльності в Британії" , - додали у відомстві.

Регулятор зобов'язав Binance до середи повідомити на своєму веб-сайті та в соціальних мережах, що Binance Markets не має права здійснювати діяльність в Британії. Вона також повинна забезпечити безпеку і зберігання всіх записів про британських користувачів і проінформувати про це FCA до 2 липня.

"Binance заявив, що для співпраці з регуляторними органами потрібен загальний підхід, і дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань. Там додали, що повідомлення FCA "не має прямого впливу на послуги, що надаються на Binance.com", оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією", - йдеться в повідомленні.