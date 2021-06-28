Зеленський вносить до ВР як невідкладний законопроєкт про великий герб України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону про великий Державний Герб України, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради законопроект про великий Державний Герб України і позначаю його як невідкладний... І доповідати буде законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший президент України Леонід Кравчук", - заявив президент, виступаючи на урочистому засіданні Ради з нагоди Дня Конституції України.