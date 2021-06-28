Нардеп від партії "СН" хоче створити міжфракційне об'єднання

Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Напередодні 25-ї річниці прийняття Основного закону України з однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об'єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне до процвітання України", - написав нардеп.