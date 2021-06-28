Нардеп від партії "СН" хоче створити міжфракційне об'єднання

Нардеп від партії "СН" хоче створити міжфракційне об'єднання

Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Напередодні 25-ї річниці прийняття Основного закону України з однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об'єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне до процвітання України", - написав нардеп.

При цьому він зазначив, що вже давно, після відвідування курсу по інституціоналізму в Рахунковій палаті Польщі, переконався в необхідності "значно посилювати" незалежність і повноваження Рахункової палати.

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