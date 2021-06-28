8 кулінарних секретів, що стануть у пригоді кожному

Поїсти смачно любимо напевно ми всі. А от готувати – не дуже. Але переглянувши глянцеві журнали процес приготування виглядає ошатним і простим заходом. В реальності ж, приготування їжі може стати справжнім пеклом і вимотати нерви, повідомляє 24 Канал.

Тому для тих хто вирішив підкорити кухню ми підібрали корисні поради. Впевнені, про деякі лайфхаки ви напевно не знали й вони вам точно стануть у пригоді.

Натерти м'який сир можна легко

Якщо потрібно натерти м'який сир, спочатку його підморозьте. Пів години в морозилці – і проблема прилипання до терки сиру буде вирішена. М'який сир стане твердим і його легко можна потерти.

Спекти кекси без формочок

Хочеться кексів, а формочок немає? Вихід є. Використовуйте пергаментний папір. Кекси, приготовані таким способом, вирізняються індивідуальним "дизайном".

Видалити насіння без проблем

Ложка для морозива, а така є майже у всіх, швидко видалить насіння з кабачка, баклажана або огірка.

Приготувати м'яке м'ясо

Не соліть коли попало. Сіль стане причиною передчасного виділення соку. Посоліть в кінці. В ідеалі – прямо в тарілці.

Якщо закінчився майонез

Якщо майонез закінчився – не панікуйте. Якщо є сметана, додайте в неї жовток яйця і гірчицю. Такий майонез точно буде не гірше купленого.

Зварити смачну молочну кашу

А ви знали, що рис, перловка, овес та інші – дуже довго розбухають в молоці. Маючи намір зварити молочну кашу, доведіть крупи до напівготовності у воді та лише потім додайте молоко.

Надати страві пікантності

У цьому вам допоможе часник. Але додавати часник в страву зовсім не обов'язково. Просто протріть тарілку розрізаним зубчиком часнику перед тим, як маєте покласти на неї страву.

Розрізати яйце без крихт

Проблема розсипання жовтка при різанні яйця легко вирішується, якщо змочити ніж у холодній воді. Тепер часточки та кубики будуть акуратними.