Зеленський повідомив, що чекає з Швеції оригінал Конституції
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Раді з нагоди 25-річчя прийняття основного закону, заявив, що чекає з Швеції оригінал Конституції.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Так, за словами Зеленського,
"за 311 років Конституція Пилипа Орлика не була вдома і це потрібно виправити. Тому зі Швецією домовилися, що її разом з булавою гетьмана передадуть до Софіївського собору, щоб всі українці могли її побачити".
У той же час, автори документа - перший Генпрокурор України Віктор Шишкін і герой України Степан Хмара - скептично поставилися до промови президента. Вони встали в футболках
"Зе - вбивця Конституції".