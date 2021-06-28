Зеленський повідомив, що чекає з Швеції оригінал Конституції

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Раді з нагоди 25-річчя прийняття основного закону, заявив, що чекає з Швеції оригінал Конституції.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Так, за словами Зеленського, "за 311 років Конституція Пилипа Орлика не була вдома і це потрібно виправити. Тому зі Швецією домовилися, що її разом з булавою гетьмана передадуть до Софіївського собору, щоб всі українці могли її побачити".