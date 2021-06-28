В Індії намагаються зловити слона, який убив 16 осіб

В індійському штаті Джаркханд відкинутий стадом слон за два місяці вбив 16 осіб, повідомляє Кореспондент.

Серія нападів слона сталася в травні і червні. Останній напад стався 22 червня, коли слон убив літню пару, що вийшла на вулицю села незадовго до світанку.

При цьому повідомляється, що тварина не вламується в будинки, а атакує лише тих, хто підходив до нього надто близько або опинявся на його шляху.

Офіцер місцевої лісової служби Сатиш Чандра Рай заявив, що на людей нападає дорослий слон, якому 15-16 років.

Спіймати слона поки не вдалося, проте лісничі встановили, що він переслідує своє стадо, сподіваючись возз'єднатися з ним.