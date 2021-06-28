В "ДНР" роботодавці пропонують зарплату в $100 за місяць

В окупованому Донецьку міський центр зайнятості провів ярмарок вакансій, під час якої більшість роботодавців пропонували зарплати в $100 за місяць, повідомляє Depo.ua.

Крім того, роботодавців було явно більше, ніж претендентів.

Мешканці "ДНР" не хочуть працювати за копійки, а інших вакансій і не було. Ті, хто хоче дійсно гідну зарплату, яка забезпечить хоча б середній рівень життя, їдуть працювати за межі "ДНР".

Більшість вакансій, запропонованих на ярмарку, було з мінімальною зарплатою в 7461 рубль - близько ста доларів. Середня ж зарплата по вакансіях, як розповіла заступник директора "республіканського" центру зайнятості Тамара Цурикова, становить трохи більше 11 тис. рублів – це трохи більше 150 доларів.

Цурикова також додала, що це - "гола" ставка. На підприємствах є системи надбавок, співробітники можуть розраховувати на отримання премій.