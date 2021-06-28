В аеропорту Харкова затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

У міжнародному аеропорту "Харків" прикордонники затримали 32-річного громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу" Харків - Анталія "на громадянина РФ відбулося спрацьовування бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукується за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї", - повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужба України.

Росіянина передали Нацполіціі і проінформували про його затримання Укрбюро Інтерполу в Києві.