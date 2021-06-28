Кращі і гірші вживані авто з Європи - рейтинг

Німецький автомобільний журнал AutoBild опублікував список кращих і гірших моделей компакт-класу з пробігом, залишений на основі даних організації TÜV, повідомляє Автоцентр.

Автомобілі С-класу займають друге місце в рейтингу популярності після кросоверів і позашляховиків. До того ж українці часто звертають увагу на покупку таких вживаних машин з Європи.

Цікаво, що бестселер серед компактів - VW Golf - виявився далеко не найкращим у звіті TÜV. За даними організації, лідер ринку лише трохи перевершує середній бал (відсоток браку в автомобілів у віці від двох до трьох років). Уже в перші роки експлуатації помічені проблеми з гальмівною системою. У деяких автомобілів сьомого покоління спостерігаються втрати мастила у двигуні та коробці передач.

На думку експертів TÜV, кращий кандидат для покупки на вторинному ринку - Hyundai i30. За кількістю реєстрацій він, звичайно, не може конкурувати з VW Golf, але, як показали тести, технічно перевершує його за всіма параметрами. Більш того, i30 зміг витіснити серед лідерів кілька років поспіль Mercedes A-Class, хоча і з мізерним перевагою всього в 0,1%.

Перший загальний огляд без будь-яких дефектів пройшли 96,1% протестованих i30, тоді як Mercedes A-Class - 96%, що і дозволило компакту зі Штутгарта закріпитися на другій позиції. Єдина проблема, з якою можуть зіткнутися покупці уживаного A-Class - гальмівні диски, але необхідність в їх заміні виникає вкрай рідко.

На третьому місці VW Beetle. У нього після 2-3 років експлуатації виникають проблеми з витоком масла. Тоді як гальма, кермове управління, підвіска і вихлопна система працюють ідеально.

Далі слід Audi A3, який вийшов на ринок у 2012 році. Побудований на одній платформі з VW Golf сьомого покоління, він розділив з ним і проблеми з гальмівними дисками. Плюс до цього експерти виявили сторонні звуки в шасі.

Замикає п'ятірку найкращих уживаних компактних моделей Volvo V40, що випускався до 2019 року. У найменшого "шведа" було виявлено менше дефектів, ніж в середньому по сегменту. З боку безпеки у нього просто немає слабких місць. Єдина технічна проблема - витік мастила, яка виникала у перші роки експлуатації.

Топ-5 найгірших старих автомобілів компакт-класу 2021 роки очолив Dacia Logan другого покоління. До трьох років у нього виникають проблеми з фарами, задньою світлотехнікою і гальмами. Також відзначена витік мастила у двигуні.

Другий найгірший компакт - Ford Focus. У представників третього покоління моделі (2011-2018 роки) експерти відзначили витік мастила. Також нарікання викликала оптика.

Далі - Seat Leon 5F (проводиться з 2012 року). Уже у "молодому віці" у найбільш продаваної моделі іспанської марки помічені дефекти підвіски та витік мастила.

Четвертим названий Honda Civic. До слабких місць молодого Civic (9 покоління, 2011-2017 роки) можна віднести гальмівні диски.

П'ятим гіршим компактом 2021 року стало Peugeot 308. Уже при першому огляді відзначають втрату масла, яка з роками тільки збільшується. Плюс до цього - зношені гальмівні диски та проблеми з освітленням вже в перші 2-3 роки.