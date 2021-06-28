Фісташкове морозиво в домашніх умовах: рецепт від Лілії Ребрик

Фісташкове морозиво в домашніх умовах: рецепт від Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик зізналась, що морозиво завжди було улюбленим літнім десертом її родини. Серед усього різноманіття смаків справжній фаворит – фісташкове, яке вона із задоволенням готує вдома, повідомляє 24 Канал.

Смачним рецептом домашнього фісташкового морозива зірка поділилась у своєму інстаграмі. Приготуйте цей прохолодний і дуже яскравий десерт на власній кухні й насолоджуйтесь ним у ці спекотні літні дні. Записуйте рецепт!

Інгредієнти:

  • несолоні фісташки – 200 грамів
  • молоко – 2 склянки
  • жирних вершків – 0,5 склянки
  • яєчні жовтки – 4 штуки
  • цукор – 1 склянка
  • несолодкий йогурт – 0,5 склянки

Приготування

  1. Почистити фісташки від шкаралупи та подрібнити у блендері.
  2. Пересипати фісташки у невеличку каструльку, додати молоко і вершки, довести до кипіння.
  3. В цей час збийте жовтки з цукром до стану пишної маси, додати в каструлю і перемішати.
  4. Поставити на водяну баню на 8 хвилин, добре перемішуючи.
  5. Дати охолонути під закритою кришкою.
  6. Додати йогурт, добре перемішати та поставити у морозилку.
  7. Як тільки почне замерзати, дістати, збити й знову заховати в морозилку.
  8. За пів години знову дістати, збити і залишити заморожуватись.

Коли морозиво буде готове, дістаньте його і накладіть у вафельний ріжок або й просто їжте ложкою. Зірка радить для смаку ще натерти шоколад і посипати ним свій холодний десерт. Смачного!

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