Фісташкове морозиво в домашніх умовах: рецепт від Лілії Ребрик
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик зізналась, що морозиво завжди було улюбленим літнім десертом її родини. Серед усього різноманіття смаків справжній фаворит – фісташкове, яке вона із задоволенням готує вдома, повідомляє 24 Канал.
Смачним рецептом домашнього фісташкового морозива зірка поділилась у своєму інстаграмі. Приготуйте цей прохолодний і дуже яскравий десерт на власній кухні й насолоджуйтесь ним у ці спекотні літні дні. Записуйте рецепт!
Інгредієнти:
- несолоні фісташки – 200 грамів
- молоко – 2 склянки
- жирних вершків – 0,5 склянки
- яєчні жовтки – 4 штуки
- цукор – 1 склянка
- несолодкий йогурт – 0,5 склянки
Приготування
- Почистити фісташки від шкаралупи та подрібнити у блендері.
- Пересипати фісташки у невеличку каструльку, додати молоко і вершки, довести до кипіння.
- В цей час збийте жовтки з цукром до стану пишної маси, додати в каструлю і перемішати.
- Поставити на водяну баню на 8 хвилин, добре перемішуючи.
- Дати охолонути під закритою кришкою.
- Додати йогурт, добре перемішати та поставити у морозилку.
- Як тільки почне замерзати, дістати, збити й знову заховати в морозилку.
- За пів години знову дістати, збити і залишити заморожуватись.
Коли морозиво буде готове, дістаньте його і накладіть у вафельний ріжок або й просто їжте ложкою. Зірка радить для смаку ще натерти шоколад і посипати ним свій холодний десерт. Смачного!