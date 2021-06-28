Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зробили парні татуювання

Зіркова пара з "Холостячки" врешті-решт зробила парні татуювання. Ксенія Мішина та Олександр Еллерт набили крихітні серця різних кольорів. В акторки – червоне, а в гумориста – зелене, повідомляє 24 Канал.

Переможець "Холостячки" підбивав Ксенію Мішину на парні татуювання ще під час зйомок реаліті-шоу, коли претендентів на її серце залишилось троє. Тоді красуня відмовила Олександру Еллерту, заявивши, що наважиться на цей крок у тому випадку, якщо вибере його у фіналі. Так, публіка з нетерпінням чекала на тату закоханих, стосунки яких продовжились після проєкту.

Парні малюнки на тілі учасники "Холостячки" все ж зробили! Вони набили крихітні серця нижче гомілок. Татуювання закохані продемонстрували на тлі Кримських гір, де святкували 32-річчя акторки.

"За традицією надіслали одне одному наші сердечка. Назавжди," , – лаконічно написала Ксенія Мішина.

Олександр Еллерт опублікував ідентичне фото в інстаграмі та романтично підписав: "Забилися любов'ю" .

Фото з інстаграму "Холостячки"

Якщо зображення червоного серця на нозі Ксенії Мішиної є цілком логічним, то Еллерт неспроста обрав зелений колір для татуювання. Одразу після перемоги в шоу "Холостячка" він позначив акаунт коханої в шапці свого інстаграм-профілю, поставивши поряд смайлик зеленого серця. Він не змінив це донині.