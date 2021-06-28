Прогноз погоди на 29 червня: спека та грози

За прогнозом синоптиків, погода 29 червня в Україні буде достатньо спекотною. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28.

Так, згідно даних, у центральних, західних та східних областях вдень слід очікувати невеликого дощу з грозою. Вночі опадів не передбачається, погода﻿ буде спокійною.

На півдні України вдень температура буде триматися на рівні від +27 до +29.

На сході температура може досягнути позначки аж до +38, на півночі від +25 до +27, на заході від +26 до + 30, вдень місцями в Карпатах і на Прикарпатті можливі короткочасні дощі, грози.

Жителям столиці слід вдень підготуватися до дощу, також можливі грози, температура буде коливатися від +26 до +28, вночі без опадів.