Зеленський подякував Еврораді за прийняття Угоди про спільний авіапростір
Президент України Володимир Зеленський вітає прийняття Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС, підкресливши, що підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Вдячний Європейській Раді та головуванню Португалії в Раді ЄС у 2021 році за прийняття Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевші квитки і розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір" , - написав Зеленський на сторінці в Twitter в понеділок.