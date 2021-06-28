Бігти з Криму мене змусили росіяни – шведський футболіст

Півзахисник збірної Швеції Густав Свенссон, котрий у 2012-2014 роках виступав за сімферопольську Таврію, перед вівторковим матчем з Україною на Євро-2020 згадав, як залишав Крим сім років тому, повідомляє Сегодня.

"Бігти мене змусили скоріше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, українців, гравців і колишній клуб...

Ви пам'ятаєте, що сталося. Є багато питань про це. Це був хвилюючий час. Була напружена ситуація, навіть незважаючи на те, що загрози не було ні щодо мене, дружини або родичів. Трохи хвилювалися, нервували, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили"

До речі, на думку 34-річного Свенссона, який виступає нині за китайський клуб Гуанчжоу Сіті, між українською та шведською збірними є багато спільного: