У Чорнобилі вдалося сфотографувати граціозну, але дуже полохливу тварину

У Чорнобилі показали на фото граціозну тварину, яка захоплює своєю красою, але при цьому вона дуже полохлива. Йдеться про козулю, котру також називають сарною або просто дикою козою, повідомляє РБК-Україна.

"Тонконогі, граціозні, стрибучі і полохливі. Правда, бояться вони хижаків або незрозумілих і загрозливих звуків. А ось буцнути свого родича - особливо, якщо ти самець і маєш роги, це - швидко. Або пограти в рідколісся, не підозрюючи про уважне "око" фотопастки" , - підписали яскравий кадр.

Відзначимо, що в Чорнобильському заповіднику тварини відчувають себе доволі вільно. Зона відчуження стала для них справжнім раєм, після того, як людина змушена була залишити ці місця.