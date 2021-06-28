Польща почала укладання морської ділянки газопроводу Baltic Pipe

Польська держкомпанія Gaz-System заявила в понеділок, 28 червня, про початок прокладки морської ділянки газопроводу Baltic Pipe по дну Балтійського моря, повідомляє Кореспондент.

"27 червня Castorone - одне з морських судів, відповідальних за прокладку морської ділянки газопроводу між Польщею та Данією, - почало прокладку Baltic Pipe в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.

Прокладка почалася в датських водах, недалеко від острова Борнхольм.

Відзначається, що судно Castorone буде поступово рухатися по трасі газопроводу в північно-західному напрямку.

"Прокладка морського трубопроводу довжиною майже 275 км займе кілька місяців. Якщо дозволить погода, весь процес буде завершений в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що на початку червня Апеляційна рада з питань навколишнього середовища і харчових продуктів Данії відкликала дозвіл, виданий управлінням з охорони навколишнього середовища на будівництво газопроводу Baltic Pipe.