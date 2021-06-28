У ФРН більше 50% жителів отримали одну дозу вакцини
Міністр охорони здоров'я Йенс Шпан заявив, що в Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 44,6 млн жителів країни. Таким чином, перше щеплення в країні отримали 53,6% німців, повідомляє РБК-Україна.
Він також додав, що 29,4 млн громадян, тобто 35,4%, повністю пройшли курс вакцинації.
"44,6 млн. громадян (53,6%) щеплено хоча б один раз, більш ніж кожен третій (35,4% / 29,4 млн.) має повний захист від щеплень. Таким чином, наша мета на червень для Німеччини - вакцинувати як мінімум кожного другого жителя один раз і як мінімум кожного третього жителя повністю - була перевиконана", - написав він.