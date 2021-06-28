У Європі через аномальну спеку подорожчала електрика

Вартість електрики в ряді країн Прибалтики та Східної Європи різко зросла на тлі аномальної спеки і на піку перевищувала 100 євро за мегават-годину. Йдеться про спотові ціни - ті, які встановилися на момент укладання угоди, повідомляє Лента.Ру.

У Литві за тиждень з 21 по 27 червня електроенергія в середньому коштувала 85,5 євро за мегават-годину, що на 28 відсотків більше, ніж на початку місяця. Подорожчання стало рекордним за майже шість років. Виросла середньотижнева ціна і в сусідніх Естонії (на 24 відсотки до 76,15 євро за мегават-годину) і Латвії (на 37 відсотків до 85,5 євро).

За інформацією системного оператора Литви (Litgrid), до стрибка цін призвело подорожчання поставок зі Швеції і Польщі. Попит на електрику зріс через спекотну погоду, і його покривають за рахунок дорогого виробництва традиційних паливних ТЕС, випливає з повідомлення Litgrid. Впливає на вартість енергії і зростання цін на викиди вуглекислого газу, зараз досягають 55 євро за тонну. Крім того, не обійшлося і без проблем з поставками з Росії: пропускна здатність мереж була обмежена через планового ремонту.

Зросли ціни на електроенергію і в інших країнах Євросоюзу. У Польщі ціни на тижні перевищували 88 євро за мегават-годину, в Чехії був встановлений рекорд в 106 євро, в Угорщині ціни також піднімалися вище 100 євро на тлі зростання споживання.

У Німеччині ціни через спеку досягали 13-річних максимумів, а у Франції - трирічних, повідомив аналітик PwC Дмитро Стапран. Він пояснив, що через погоду європейці активно використовували кондиціонери, а вироблення вітряної енергії, що вносить помітний внесок в загальне виробництво, при цьому впала.