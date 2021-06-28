Роналду зробив заяву після вильоту з Євро

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив заяву після поразки в матчі 1/8 Євро-2020 з Бельгією 0:1 і вильоту команди зі змагань, повідомляє Сегодня.

Ні натяку – на можливе завершення кар'єри в збірній. Навпаки, форвард Ювентуса дав зрозуміти, що постарається зі збірною виграти ЧС-2022 в Катарі, коли йому буде вже майже 38.

"Ми не досягли бажаного результату на Євро-2020 і вилетіли раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося своїм шляхом на турнірі. Ми виклалися на сто відсотків, щоб захистити титул чемпіонів Європи. Ця команда довела, що, як і раніше, може дарувати радість португальцям.

Вболівальники невпинно підтримували нас з першої до останньої хвилини. Ми билися за них, щоб виправдати їхню довіру. Нам не вдалося дійти, куди ми хотіли, але ми щиро вдячні вам" , – написав Роналду.