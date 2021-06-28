Разумков відреагував на ідею зміни Конституції через референдум

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає популізмом ідею про винесення на всеукраїнський референдум тексту нової Конституції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про зміну Конституції через референдум, то, дивіться, коли хтось говорить про зміну всього документа через всенародний референдум, я інакше як популізмом це назвати не можу...Виносити закон у повному обсязі неможливо і це не відповідає закону...", - сказав Разумков.

За його словами, виносити на референдум можна лише окремі аспекти Конституції.

Разумков вважає чинний Основний закон країни якісним документом.

"У нас хороша Конституція, за нею просто треба жити і їй потрібно слідувати, користуючись і правами, і обов'язками. Тому що з правами у нас все добре, ми багато про них говоримо, а ось з обов'язками є проблеми. Ми маємо робити так, щоб кожен на своєму місці слідував обов'язкам, які також закріплені в Конституції", - сказав спікер.

Голова парламенту також "погано ставиться" до ідеї зміни форми правління в державі.

"На сьогодні ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Є багато різних думок - хтось вважає, що Україна може бути президентською республікою. Хтось вважає, що вона може бути президентсько-парламентською республікою. Деякі колеги вважають навпаки, що вона має бути парламентською республікою.