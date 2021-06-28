Російська авіакомпанія відмовилася літати через Білорусь

Найбільший російський авіаперевізник вантажів, приватна група Волга-Дніпро відмовився літати через Білорусь, повідомляє Кореспондент.

"Ми дійсно вирішили тимчасово не використовувати для польотів своїх літаків повітряний простір Білорусі", - йдеться в повідомленні представника Волга-Дніпро.

Від подальших коментарів він відмовився.

Це сталося після того, як Євросоюз, Британія і США ввели санкції проти білоруських компаній, включаючи провайдера аеронавігаційних послуг Белаеронавігація, а також після заборони управління цивільної авіації Великобританії співпрацювати з цим провайдером.