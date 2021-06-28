У КНДР заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу"

Житель Пхеньяна на державному телебаченні заявив, що стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина розбиває серця народу, повідомляє Лента.Ру.

Північнокорейське телебачення несподівано показало сюжет, в якому місцевий житель каже, що "вид нашого шановного генерального секретаря, виглядає виснаженим, розбиває серця народу".

"Всі говорять, як у них відразу навернулися сльози" , - додав він.

На думку аналітиків, такий сюжет свідчить про те, що влада КНДР прагне використовувати схуднення глави держави, щоб зміцнити лояльність до нього в складні часи.