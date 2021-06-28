У КНДР заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу"

У КНДР заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу"
Фото: вікіпедія

Житель Пхеньяна на державному телебаченні заявив, що стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина розбиває серця народу, повідомляє Лента.Ру.

Північнокорейське телебачення несподівано показало сюжет, в якому місцевий житель каже, що "вид нашого шановного генерального секретаря, виглядає виснаженим, розбиває серця народу".

"Всі говорять, як у них відразу навернулися сльози", - додав він.

На думку аналітиків, такий сюжет свідчить про те, що влада КНДР прагне використовувати схуднення глави держави, щоб зміцнити лояльність до нього в складні часи.

"Пхеньян посилає повідомлення, що Кім Чен Ин - лідер, який дуже багато працює заради своїх громадян і до такої міри, що він мало їсть і худне. І режим хоче, щоб світ думав, що і північнокорейці дбають про свого лідера і плачуть через його худорлявість", - кажуть вони.

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