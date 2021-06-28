Кіркоров відреагував на виключення його з "чорного списку"

Напередодні Філіпа Кіркорова, який називав Крим своїм улюбленим місцем у Росії, виключили з "чорного списку" Мінкульту. Російський співак записав звернення, в якому висловив захоплення "народною любов'ю українців, яка створила справжнє диво, повідомляє 24 Канал.

Кіркорова вилучили зі списку людей, що загрожують національній безпеці України. Це стало приводом для неабиякої радості російського виконавця.

У мережі співак написав, що його переповнює почуття гордості й радості. Він подякував українським шанувальникам, чия любов, на його думку, зробила немислиме.

"Дякую всім прихильникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює істинна народна любов. Які чудеса вона творить," , – заявив Кіркоров.

Він також сказав, що "кожна людина має право сама вирішувати, що їй слухати та дивитися, а музика і політика не можуть і не повинні накладатися".

Вилучення його з чорного списку російський співак сприйняв як "соломинку дружби", яку Україна нібито протягнула Росії.

"Тепер у кожному домі України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу" , – додав виконавець.

Наприкінці свого звернення він висловив сподівання, що невдовзі зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.

Філіп Кіркоров регулярно відвідує окупований Крим з гастролями та заперечує територіальну цілісність та суверенітет України. Співак навіть заявляв, що "Крим – його улюблене місце у Росії".