Чехія вимагає від Росії компенсації за вибухи у Врбетіце

Влада Чехії зажадали від Росії компенсації збитку після вибухів у Врбетіце у 2014 році, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про суму в 650 мільйонів крон (близько 25,5 мільйона євро). Вимога про компенсацію міститься в ноті, яку заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив російському послу Олександру Зміївському.

В середині квітня влада Чехії заявили, що до вибухів у Врбетіце могли бути причетні російські спецслужби, і оголосили про висилку 18 російських дипломатів.

Одночасно з цим чеська поліція оголосила в розшук передбачуваних співробітників Головного управління Генштабу (колишнє ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова. За її інформацією, в жовтні 2014 го вони приїжджали в Чехію і відвідали Злинський край, в якій знаходиться Врбетіце.

У Великобританії Петрова і Боширова підозрювали в причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2014 році.