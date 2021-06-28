Меган Маркл відмовилася від титулу герцогині: документ

Меган Маркл, що стала вдруге мамою 4 червня, публічно відмовилася від титулу герцогині Сассекської, отриманого нею після весілля з принцом Гаррі. Про це свідчить нещодавно оприлюднений документ, повідомляє РБК-Україна.

Тепер Меган не називає себе частиною британської королівської сім'ї.

Згідно зі "злитим" свідоцтвом про народження Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, в графі "Мати" тепер уже ексгерцогиня значиться як Рейчел Меган Маркл.

Відзначимо, що коли народився первісток пари Арчі Харрісон, Меган була підписана, як "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

При цьому принца Гаррі ці зміни не торкнулися. У графі "Батько" він як і раніше позначений, як "Герцог Сассекський, Його Королівська Високість".

Нагадаємо, що дочка Гаррі та Меган з'явилася на світ в лікарні Санта-Барбара 4 червня 2021 року.

Пара покинула Великобританію ще восени 2019-го року. Деякий час вони прожили в Канаді, але незабаром після оголошення про складання офіційних повноважень (у січні 2020-го), перебралися в США.

Там вони в серпні 2020-го придбали особняк в Санта-Барбарі у російського банкіра Сергія Грішина майже за 15 мільйонів доларів, взявши частину суми в іпотеку.