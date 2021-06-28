Кійосакі закликав купувати біткоіни перед "найбільшим крахом"

Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" і підприємець Роберт Кійосакі знову попередив про майбутню "найбільшу катастрофу в світовій історії" та закликав купувати біткоїни, повідомляє ForkLog.

За його словами, краще підготуватися до цієї катастрофи до її початку.

"Хороші новини: найкращий час для збагачення - під час краху. Погана новина в тому, що наступний буде довгим. Купуйте більше золота, срібла і біткоїнів, поки можете" , - додав він.

Раніше в червні Кійосакі передбачив падіння ціни першої криптовалюта до $24 000.