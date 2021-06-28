Зеленський записав відео на підтримку збірної України

Президент України Володимир Зеленський записав відео на підтримку національної футбольної команди напередодні її матчу зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Таким чином глава держави вирішив запустити флешмоб перед надважливою грою, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в соціальній мережі Instagram. Він підкреслив, що 20 червня зі своєю командою буде кожен українець.

"Привіт, моя люба збірна України з футболу. Я – Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України і я буду твоїм фанатом. Повір мені, я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Я буду разом з тобою співати гімн України. Я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку. І я буду радіти кожному забитому голу. Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як і кожен українець. Тому знай: вас на полі буде не 11, нас на полі буде 40 мільйонів" , – сказав Зеленський.

Він закликав усіх вболівальників приєднуватися до флешмобу.

"Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали завтра на поле їх буде не 11, завтра нас буде 40 млн" , – йдеться в описі до ролика.

Нагадаємо, збірна України вийшла до плей-оф, посівши третє місце в групі С. Після того, як Швеція обіграла Польщу (3:2), а Іспанія обіграла Словаччину (5:0), "жовто-сині" увійшли до четвірки найкращих серед тих команд, які стали передостанніми в квартетах.

29 червня українці посперечаються за місце у чвертьфіналі зі шведами. Початок гри – о 22:00 за київським часом.