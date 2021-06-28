ЄС відреагував на дії Білорусі у відповідь
Голова Євроради Шарль Мішель відреагував на рішення білоруської влади тимчасово вийти з програми ЄС Східне партнерство, повідомляє Кореспондент.
"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це матиме явну негативну дію на білоруський народ за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця", - написав він.
Мішель додав, що народ Білорусі може розраховувати на Євросоюз.
"Ми вступаємося за вас, проявляючи солідарність і надаючи практичну підтримку", - йдеться в його повідомленні.
Голова Євроради підкреслив, що білоруси мають право вибрати президента на нових, вільних і чесних виборах.
"Режиму президента Лукашенка: ставте на перше місце майбутнє Білорусі", - підсумував Мішель.