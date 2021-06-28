Білорусь поза "Східного партнерства": Кулеба повідомив про позицію України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву МЗС Білорусі про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Україна продовжить підтримувати народ Білорусі, який належить до європейської сім’ї, повідомляє РБК-Україна.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію" , - заявив міністр.

Як зазначив Кулеба, білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів.