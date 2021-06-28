На український фільм виділили 140 тисяч євро

Український фільм "Редакція" режисера Романа Бондарчука у сопродюсерстві з німецькою компанією Elemag Pictures отримав 140 тис. євро від Eurimages, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якісне та масштабне кіно потребує відповідних коштів. Тим більше, якщо є мета вийти на світовий ринок кінематографу. І от – хороша новина. Фільм «Редакція» режисера Романа Бондарчука в копродюсерстві з німецькою компанією Elemag Pictures отримав 140 тисяч євро від Eurimages" , - написав міністр культури Олександр Ткаченко у своєму акаунті﻿ в телеграмі в понеділок увечері.

Ткаченко зазначив, що рішення про підтримку українсько-німецького фільму «Редакція» прийняли на засіданні Ради правління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages.

"За спеціальною процедурою для України, на рахунки українського продюсера Дар'ї Бассель (ТОВ «Мун Мен») надійде понад 110 тисяч євро. Драма з елементами комедії «Редакція» стала одним з переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно і отримала підтримку майже 20 мільйонів гривень" , - повідомив міністр культури.

Він подякував Eurimages за підтримку.