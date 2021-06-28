На Заході в школах вчать про бісексуальність Христа - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що в школах низки західних країн дітям викладають, що Ісус Христос був бісексуалом, повідомляє Українська правда.

"Концепція "правил" проявляється і в замаху не тільки на міжнародне право, а й на саму природу людини. У школах ряду західних країн дітей в рамках навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом. Спроби притомних політиків захистити дітей від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій Європі".

Йде атака на основи всіх світових релігій, на генетичний код ключових цивілізацій планети. США очолили відверте державне втручання в справи церкви, у відкриту домагаючись розколу світового православ'я, в цінностях якого вбачається могутня духовна перешкода на шляху ліберальної концепції безмежної вседозволеності" , - Лавров в статті для російської газети" Комерсант ".

Разом з тим, Лавров не привів приклад і навіть не назвав конкретну країну, в якій про бісексуальність Христа розповідали б дітям у школах.