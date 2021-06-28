В районі ООС отримав поранення боєць ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України в понеділок увечері отримав кульове поранення в результаті обстрілу з боку російських найманців в районі Новотошківського на Донбасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні 28 червня близько 20.30, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги військового транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця - середньої тяжкості" , - сказано на сторінці ОТГ ''Північ'' у Фейсбук у понеділок увечері.

Відзначається, що на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомлялося, що російські найманці не порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку понеділка, 28 червня.