Названі симптоми зараження COVID-штамом "Лямбда"

Британські інфекціоністи перерахували основні симптоми інфікування штамом коронавірусу "Лямбда", який спочатку поширився в Південній Америці, а нещодавно проникнув у Європу, повідомляє Страна.ua.

У заражених американським штамом спостерігаються висока температура, безперервний кашель, а також втрата або зміна нюху і смаку, пише газета Express з посиланням на Агентство суспільної охорони здоров'я Англії.

"Лямбда" -варіант коронавірусу був виявлений в Перу в кінці літа минулого року. А до кінця 2020 року став домінуючим у Перу, Чилі, Еквадорі та Аргентині. За попередніми даними, цей штам має кілька мутацій в спайковому білку, які впливають на ступінь заразності.

При цьому поки експерти не мають даних про більш важкий перебіг COVID-19 у тих, що заразилися "лямбда" -штаммом.