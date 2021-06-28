Під ОП протестували через "вагнерівців", Зеленському "оголосили підозру"

Під будівлею Офісу президента пройшла акція протесту, де "оголосили підозру у держзраді" президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Громадське радіо.

На акцію прийшли кілька сотень людей. Багато з них прийшли у вишиванках. Вони тримають плакати із написами «Єрмака у Сибір», «Державну зраду не пробачимо», «111 стаття», «Ти сидітимеш в тюрмі».

Серед присутніх — колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, волонтер Георгій Тука, перекладач, дипломат Дмитро Чекалкін, волонтерка, військова Маруся Звіробій, голова громадської ініціативи «Збережемо Протасів Яр», режисер Володимир Тихий. На акцію також прийшов батько військового Ярослава Журавля, який загинув минулого року. Його виступу передувало скандування «Герої не вмирають!».

Учасники та учасниці скандують: «Зелю геть!», «Зеленський приходь до ТСК».