У Держдепі США чекають на екстрадицію Фірташа

В Державному департаменті роз’яснили, якою є позиція Сполучених Штатів щодо екстрадиції до країни Дмитра Фірташа, повідомляє Голос Америки.

Про це в коментарі українській службі Голосу Америки розповів заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент.

“Австрія - це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як у 2014. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес” , - сказав посадовець.

На запитання, які інструменти можуть використати Сполучені Штати, щоб домогтись екстрадиції, Джордж Кент додав, що в США працюють у цьому напрямку з австрійською владою.

“Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі екстрадиції. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він має бути завершений” , - заявив дипломат.

Раніше група конгресменів направила до Державного департаменту листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США - припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом» , – йдеться в листі.

Своєю чергою, Крістіна Зальцборн, речниця окружного суду Відня з кримінальних справ у коментарі Голосу Америки заявила про відсутність рішення щодо Фірташа.