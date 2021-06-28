Держдеп відреагував на вирок російського суду американському студентові

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував вирок Мосміськсуду, який залишив в силі покарання для американського студента Тревора Ріда у вигляді 9 років колонії за напад на поліцейського, повідомляє Лента.Ру.

Про це він написав у своєму Twitter. За словами Прайса, в країні "глибоко стурбовані" рішенням залишити вирок в силі.

"США будуть продовжувати працювати від імені Тревора до тих пір, поки Росія не зробить все правильно і не поверне його сім'ї. Тревора занадто довго позбавляли свободи" , - заявив він.

30 липня 2020 року Головінський суд Москви засудив Тревора Ріда до дев'яти років позбавлення волі. Американця визнали винним за статтею 318 КК РФ («Застосування до представника влади насильства, небезпечного для життя чи здоров'я»). Було встановлено, що 16 серпня 2019 року мешканці будинку на Ленінградському шосе викликали поліцію, щоб втихомирити нетверезого чоловіка, який посварився з декількома жінками. Але щодо прибулих поліцейських Рід також виявляв агресію. По дорозі до відділу у службовому автомобілі він напав на поліцейських - порвав обмундирування водієві і вдарив його колегу.